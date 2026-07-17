Reuters: Иран попросил хуситов подготовиться к блокаде Красного моря

Тегеран обратился к йеменскому движению «Ансар Аллах» с просьбой быть готовыми перекрыть Красное море в случае ударов США по иранским энергетическим объектам.
Об этом сообщает Reuters.
По данным двух высокопоставленных иранских чиновников и регионального источника, соответствующая просьба уже передана хуситам.
Собеседник, близкий к йеменским повстанцам, рассказал, что в районе Баб-эль-Мандебского пролива уже размещены ракеты и беспилотники. Хуситы ожидают приказа атаковать коммерческие суда.
Как отмечает агентство, возможное закрытие Красного моря станет новым ударом по мировому рынку нефти. После остановки движения через Ормузский пролив этот маршрут приобрёл критическое значение для вывоза энергоресурсов из стран Персидского залива.
Ранее мятежное движение «Ансар Аллах» объявило о полном запрете судоходства израильских судов в Красном море.