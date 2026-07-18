Иран остановил обязательства по меморандуму с США из-за атак

Меморандум, предполагающий завершение конфликта, начавшегося 28 февраля, был подписан Тегераном и Вашингтоном в ночь на 18 июня. Начиная с 8 июля американские военные осуществили несколько серий атак на Иран. По утверждению Центрального командования ВС США, эти действия были предприняты якобы в ответ на действия Ирана в отношении коммерческих судов, пересекавших Ормузский пролив.