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Иран остановил обязательства по меморандуму с США из-за атак

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади подтвердил, что Тегеран прекратил выполнение обязательств по меморандуму с Вашингтоном о прекращении конфликта.

Источник: РИА "Новости"

Как заявил 15 июля спикер парламента Ирана и глава иранской переговорной группы в диалоге с США Мохаммад-Багер Галибаф, Тегеран не видит смысла в соблюдении меморандума с США, если он не выполняется.

«Мы также прекратили исполнение собственных обязательств и в настоящий момент их не выполняем, будучи занятыми вопросами обороны страны», — сказал Гариб-Абади, чьи слова приводит агентство Tasnim.

Меморандум, предполагающий завершение конфликта, начавшегося 28 февраля, был подписан Тегераном и Вашингтоном в ночь на 18 июня. Начиная с 8 июля американские военные осуществили несколько серий атак на Иран. По утверждению Центрального командования ВС США, эти действия были предприняты якобы в ответ на действия Ирана в отношении коммерческих судов, пересекавших Ормузский пролив.

В ответ иранские военные нанесли удары по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.

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