В Израиле не ждут ракет из Ирана, но готовятся к эскалации

Армия обороны Израиля переведена на повышенный уровень боеготовности, который, по данным издания, пока не является максимальным. При этом израильские аналитики прогнозируют, что после завершения чемпионата мира по футболу напряженность может возрасти уже на предстоящей неделе.
В качестве одного из сигналов собеседник Ynet называет ракетный обстрел иорданской Акабы 19 июля. По его оценке, этот инцидент может свидетельствовать о попытках Тегерана расширить географию противостояния. Не исключается, что Иран перестанет избегать прямого вовлечения Израиля в разрастающийся конфликт.
Начальник израильского Генштаба Эяль Замир днем ранее заявлял, что ЦАХАЛ отслеживает обстановку в Иране и готов незамедлительно возобновить боевые действия против любого, кто нанесет вред государству. Он также подтвердил, что армия фиксировала пуск ракеты в сторону Акабы. Позже пресс-служба ЦАХАЛ уточнила, что по обломкам сбитых иранских ракет были выпущены перехватчики, фрагменты которых упали в ненаселенной местности неподалеку от Эйлата.
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