В Израиле не ждут ракет из Ирана, но готовятся к эскалации

Начальник израильского Генштаба Эяль Замир днем ранее заявлял, что ЦАХАЛ отслеживает обстановку в Иране и готов незамедлительно возобновить боевые действия против любого, кто нанесет вред государству. Он также подтвердил, что армия фиксировала пуск ракеты в сторону Акабы. Позже пресс-служба ЦАХАЛ уточнила, что по обломкам сбитых иранских ракет были выпущены перехватчики, фрагменты которых упали в ненаселенной местности неподалеку от Эйлата.