Юрист Воропаев: стёртая краска на номере может грозить лишением прав

Юрист Лев Воропаев рассказал, что стёршаяся краска на регистрационном знаке автомобиля может привести к штрафу, а в некоторых случаях — к лишению водительских прав.
В беседе с RG.RU он напомнил, что номер должен свободно читаться с расстояния 20 м. Особое значение имеет и то, как именно повреждён знак.
«Если какой-либо символ, допустим, это буква, стёрта таким образом, что её прочтение указывает на другой символ, например, О стёрта в букву С либо Х в букву У, то могут квалифицировать нарушение по части 2 статьи 12.2 КоАП РФ», — отметил Воропаев.
В таком случае водителю может грозить штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение прав на срок от одного до трёх месяцев.
Ранее автоэксперт Денис Тэммо рассказал, что машину следует выбирать с учётом цели использования.