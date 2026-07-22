Юрист Воропаев: стёртая краска на номере может грозить лишением прав

«Если какой-либо символ, допустим, это буква, стёрта таким образом, что её прочтение указывает на другой символ, например, О стёрта в букву С либо Х в букву У, то могут квалифицировать нарушение по части 2 статьи 12.2 КоАП РФ», — отметил Воропаев.