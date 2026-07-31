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Консул Китая пообещал помочь омским школам и бизнесу

Во время встречи в мэрии обсуждали развитие связей с китайскими городами-побратимами, поддержку предпринимателей и сотрудничество в сфере образования.

Источник: Om1 Омск

Накануне в Омск с рабочим визитом приехал руководитель отдела двустороннего сотрудничества Генерального консульства КНР в Екатеринбурге Ли Шуан. О его встрече с представителями городской администрации, Министерства иностранных дел, департамента образования и Торгово-промышленной палаты Омской области сообщили в мэрии.

Одной из главных тем стало сотрудничество Омска с китайским городом-побратимом Урумчи. Первый заместитель директора городского департамента образования Лариса Жукова рассказала о совместных проектах гимназии № 159 с китайскими партнёрами, обмене школьниками и изучении китайского языка омскими учениками. Эти инициативы вызвали большой интерес у китайского дипломата.

Не меньше внимания уделили и развитию экономических связей. Президент Торгово-промышленной палаты Омской области Ольга Федулова рассказала, что омские предприниматели всё чаще отправляются с бизнес-миссиями в Китай, где для них организуют встречи с потенциальными партнёрами непосредственно в городах-побратимах.

Ли Шуан, в свою очередь, предложил поддержку Генерального консульства в реализации совместных проектов. В частности, речь шла о передаче омской гимназии учебников для изучения китайского языка, проведении выставок, конкурсов рисунков и сочинений, а также помощи в организации других образовательных и культурных мероприятий.

Консул высоко оценил системную работу омских властей и Торгово-промышленной палаты по развитию международного сотрудничества. Во время визита в Омск Ли Шуан также планирует провести встречи в местных вузах и принять участие в мероприятиях, посвящённых Дню города и Дню Омской области.