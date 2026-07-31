Консул Китая пообещал помочь омским школам и бизнесу

Не меньше внимания уделили и развитию экономических связей. Президент Торгово-промышленной палаты Омской области Ольга Федулова рассказала, что омские предприниматели всё чаще отправляются с бизнес-миссиями в Китай, где для них организуют встречи с потенциальными партнёрами непосредственно в городах-побратимах.