«Это шизофрения»: Якубович о «Поле чудес»
Леонид Аркадьевич Якубович принял участие в программе «Сегодня вечером» на Первом канале и рассказал, что думает о телеигре «Поле чудес». Он работает в этом шоу с 1991 года: уже более 20 лет.
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Леонид Аркадьевич Якубович принял участие в программе «Сегодня вечером» на Первом канале и рассказал, что думает о телеигре «Поле чудес». Он работает в этом шоу с 1991 года: уже более 20 лет.
Все началось с вопроса Максима Галкина: «Как вы сдерживаетесь и сколько любви у вас к людям, когда они через 20 секунд не помнят задание»?
Оказалось, что участники «Поля чудес» забывают не только это, а ещё, например, кто такой Булгаков.
Полный выпуск передачи можно посмотреть здесь.
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