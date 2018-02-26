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14:27 (мск), источник: Новости Mail.Ru

«Это шизофрения»: Якубович о «Поле чудес»

Леонид Аркадьевич Якубович принял участие в программе «Сегодня вечером» на Первом канале и рассказал, что думает о телеигре «Поле чудес». Он работает в этом шоу с 1991 года: уже более 20 лет.

Все началось с вопроса Максима Галкина: «Как вы сдерживаетесь и сколько любви у вас к людям, когда они через 20 секунд не помнят задание»?

Оказалось, что участники «Поля чудес» забывают не только это, а ещё, например, кто такой Булгаков.

Во время загрузки произошла ошибка.

Полный выпуск передачи можно посмотреть здесь.

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