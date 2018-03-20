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20:37 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В День весеннего равноденствия можно загадать желание

Что будет, если оно исполнится?

Сегодня светлое и темное время суток примерно равны. Такое бывает два раза в год. Есть поверье, что загаданное в День весеннего равноденствия желание обязательно исполнится. Но стоит ли полагаться на магию? Тест докажет, что результат может быть совершенно непредсказуемым.

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