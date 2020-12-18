19:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выяснили, что одиночество влияет на память и воображение
Исследования показали, что мозг людей в социальной изоляции работает иначе.
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Ученые из Канады изучили
Специалисты разделили испытуемых на две группы: тех, кто чувствует себя одинокими, и тех, кто себя таковым не считает. При изучении их
Как полагают исследователи, одинокие люди используют свое воображение и память, чтобы справиться с социальной изоляцией.
«Из-за отсутствия желаемого социального опыта одинокие люди могут быть сконцентрированы на саморефлексии и воображаемом социальном опыте», — говорит ведущий автор исследования Натан Спренг. Именно это и приводит в активное состояние функции памяти и воображения, основанные на пассивной сети.
Специалисты также обнаружили, что у одиноких людей функциональные связи между участками внутри сети пассивного режима работы крепче, чем в любой другой сети, говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Nature Communications.
Екатерина Гура