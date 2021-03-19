19:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дым в стратосфере от лесных пожаров в Австралии сравнили c дымом от крупного извержения вулкана
Выводы нового исследования ученых не обрадовали.
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Международная группа ученых во главе с профессором Иланом Кореном из Института науки Вейцмана в Израиле, провела исследования, чтобы выяснить последствия крупных лесных пожаров в Австралии 2019 — 2020 годов.
Согласно их данным, пожары были такие сильные, что в стратосферу попало столько же дыма, сколько и после извержения вулкана Пинатубо на Филиппинах в 1991 году (это извержение признано вторым по величине в 20 веке).
Стратосфера — это второй слой атмосферы, прямо над тропосферой, где мы живем. Обычно дым от лесных пожаров остается в нижней части атмосферы в течение нескольких дней или недель, но если он попадает в стратосферу, то остается там от нескольких месяцев до нескольких лет. Наверху он рассеивается сильными ветрами и буквально обволакивает планету.
Профессор Карен рассказал, что они с коллегами были удивлены тому, насколько много дыма от пожаров попало в стратосферу и как быстро он двигался. Сначала дым дрейфовал из Австралии на восток, а всего через две недели вернулся к начальной точке с запада.
Согласно исследованию, это явление можно объяснить тремя факторами.
С помощью спутникового мониторинга, специалистам удалось проследить тонкое дымовое «одеяло», которое покрыло все южное полушарие в течение шести месяцев — с января по июль 2020 года. Далее точные данные не удалось проследить
По словам ученых, основной эффект от того, что дым остается в атмосфере так долго, заключается в том, что он может отражать солнечное излучение и оказывать охлаждающее действие в целом, потенциально нарушая такие процессы, как фотосинтез водорослей в южном полушарии.
Однако более детальное последствие дыма в стратосфере специалистам еще предстоит изучить.
Екатерина Гура