17:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Тест: ответьте на каверзные вопросы по русскому языку
Сможете ли вы вспомнить школьные уроки русского языка и правильно ответить на вопросы нашего теста?
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6 июня традиционно отмечается День русского языка, который в 2010 году был учрежден ООН в день рождения русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В связи с этим предлагаем вам вспомнить школьные годы и пройти тест на знание русского языка.
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