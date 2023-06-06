На юге Приморья зафиксирована ежегодная миграция пестрой нерпы Скоро животным предстоит линька
Фоторепортажи
8Празднование Ураза-байрама в России
10Праздничный салют в честь Дня Победы
Главное
Спецоперация на Украине
17:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Тест: ответьте на каверзные вопросы по русскому языку

Сможете ли вы вспомнить школьные уроки русского языка и правильно ответить на вопросы нашего теста?

6 июня традиционно отмечается День русского языка, который в 2010 году был учрежден ООН в день рождения русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В связи с этим предлагаем вам вспомнить школьные годы и пройти тест на знание русского языка.

Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
памятные датыХорошие новости