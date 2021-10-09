14:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
Названы 7 забавных почтовых рекордов
9 октября отмечают Всемирный день почты. Мы собрали несколько самых забавных рекордов из мира писем и доставок.
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Самая крупная почтовая сеть работает в Индии, второй стране в мире по количеству населения. По состоянию на 31 марта 2011 года в Индии насчитывалось 154 866 почтовых отделений, 139 040 из которых были расположены в сельской местности.
Старейшая действующая почта находится в городке Санкуар в Великобритании. Она работает непрерывно с 1712 года. Второе старейшее действующее почтовое отделение находится в шведском Стокгольме и работает с 1720 года, а третье — в Сантьяго, Чили (1772 г.).
Оно составляет 5 250 843 896 км. В январе 2006 года Почтовая служба США поместила марку на космический аппарат New Horizons. В июле 2015 года он достиг орбиты Плутона. На марке 1991 года была изображена именно эта карликовая планета.
В начале ХХ века в США существовала странная практика пересылки детей по почте. Первый такой случай произошел с неназванным мальчиком в Огайо в 1913 году. Малыша доставили к бабушке и дедушке, которые жили всего в миле от родного дома ребенка. За такую пересылку заплатили 15 центов.
В 1969 году на почтовой марке ООН напечатали Всеобщую декларацию прав человека и преамбулу к ней на французском языке. В сумме это 1771 слово.
В 2008 году жительница Великобритании Джанет Барретт получила письмо, отправленное еще 29 ноября 1919 года. Это был положительный ответ на приглашение на вечеринку в честь Дня подарков. Почтовая служба извинилась за задержку, но ее причину не объяснила.
Такое письмо сочинили 22 декабря 2017 года в Ярославле. Ассоциация студенческих спортивных клубов России написала сообщение Деду Морозу на бумаге размером почти 6 на 4 метра. Для гигантского письма понадобился конверт размером 2,2 на 1,1 метра. Школьники и студенты записали свои пожелания отечественным паралимпийцам.
Анна Лысенко