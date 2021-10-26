11:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
Таинственный свиток из Англии пролил свет на христианскую реликвию
Он никогда не изучался и не публиковался полностью. Только недавно ученые получили доступ к загадочному артефакту.
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Ученые в Великобритании впервые изучили почти недоступный молитвенный свиток начала XVI века, который тесно связан с христианской реликвией — фрагментом Животворящего Креста, на котором был распят Иисус Христос.
Свиток, датированный 1505−1535 годами, является изысканным примером иллюминированной рукописи. Так называют рукописные средневековые книги, украшенные красочными миниатюрами и орнаментами. Долгое время он находился в частных коллекциях, ненадолго появившись на рынке в 1960-х и 1970-х годах, после чего снова стал недоступен для исследователей.
Свиток никогда не изучался и не публиковался полностью. Только недавно ученые получили доступ к загадочному артефакту и опубликовали первое его подробное описание.
Состояние свитка показало, что им пользовались часто — не только читали, но и целовали как реликвию. То, что он сохранился в неплохом состоянии, ученые назвали небольшим чудом.
Свиток тесно связан с Бромхольмским монастырем в Норфолке, аббатством, основанным в начале XII века. Сегодня от монастыря осталось лишь несколько руин, но когда-то Бромхольм был очень известным центром паломничества.
Дело в том, что в монастыре хранился фрагмент Животворящего Креста, на котором, как верят христиане, был распят Иисус Христос. Он был заключен в знаменитое распятие Бромхольма, известное как Бромхольмский крест, ныне утерянное.
Молитвенный свиток, который, как считается, был написан в Бромхольме, изображает распятие, а также гвозди, которыми были пробиты руки Иисуса во время казни, терновый венец и раны Христа. Иллюстрации помогают историкам узнать, как выглядела знаменитая реликвия.
По словам историков, свиток иллюстрирует мировоззрение жителей XVI века, в сознании которых христианские верования перемешались с народными, а молитвы воспринимались как своеобразные заклинания против врагов и дьявольских сил. Это были «полухристианские чары», в которых свиток служил руководством.
Сам же формат иллюстрированного свитка был не таким дорогим в производстве, как переплетенные книги с обложками.
Анна Лысенко