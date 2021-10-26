Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Подход к расчету стоимости кредита поменяют в 2022-м Какие меры ЦБ предложил включить в готовящийся законопроект
Фоторепортажи
1010 принадлежностей из школы, которые навсегда ушли в прошлое
7Семь сохранившихся чудес света показали на фото
11:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Таинственный свиток из Англии пролил свет на христианскую реликвию

Он никогда не изучался и не публиковался полностью. Только недавно ученые получили доступ к загадочному артефакту.

Источник: Gail Turner/Journal of the British Archaeological Association

Ученые в Великобритании впервые изучили почти недоступный молитвенный свиток начала XVI века, который тесно связан с христианской реликвией — фрагментом Животворящего Креста, на котором был распят Иисус Христос.

Свиток, датированный 1505−1535 годами, является изысканным примером иллюминированной рукописи. Так называют рукописные средневековые книги, украшенные красочными миниатюрами и орнаментами. Долгое время он находился в частных коллекциях, ненадолго появившись на рынке в 1960-х и 1970-х годах, после чего снова стал недоступен для исследователей.

Свиток никогда не изучался и не публиковался полностью. Только недавно ученые получили доступ к загадочному артефакту и опубликовали первое его подробное описание.

Состояние свитка показало, что им пользовались часто — не только читали, но и целовали как реликвию. То, что он сохранился в неплохом состоянии, ученые назвали небольшим чудом.

Свиток тесно связан с Бромхольмским монастырем в Норфолке, аббатством, основанным в начале XII века. Сегодня от монастыря осталось лишь несколько руин, но когда-то Бромхольм был очень известным центром паломничества.

Дело в том, что в монастыре хранился фрагмент Животворящего Креста, на котором, как верят христиане, был распят Иисус Христос. Он был заключен в знаменитое распятие Бромхольма, известное как Бромхольмский крест, ныне утерянное.

Молитвенный свиток, который, как считается, был написан в Бромхольме, изображает распятие, а также гвозди, которыми были пробиты руки Иисуса во время казни, терновый венец и раны Христа. Иллюстрации помогают историкам узнать, как выглядела знаменитая реликвия.

По словам историков, свиток иллюстрирует мировоззрение жителей XVI века, в сознании которых христианские верования перемешались с народными, а молитвы воспринимались как своеобразные заклинания против врагов и дьявольских сил. Это были «полухристианские чары», в которых свиток служил руководством.

Сам же формат иллюстрированного свитка был не таким дорогим в производстве, как переплетенные книги с обложками.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Суточная смертность от COVID-19 в России обновила максимум
Свадьба принцессы Японии и простого студента привела к протестам
Более 40 волонтеров «Лизы Алерт» ищут в Москве Светличную
Болдуин целился в камеру: стали известны подробности убийства
Американцев возмутил кашляющий Байден
В КНР требуют ответов по инциденту с атомной субмариной США
Gnezdo.ru
Джо Байден серьезно болен - американские СМИ
Печальная новость для тех, у кого есть жилье в РФ
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Hi-Tech
Раскрыт необычный способ быстро проверить натуральность продуктов Рассказываем, как проверить качество продуктов в магазине с помощью смартфона
Авто
Лучшие автомобили в России: какие они? В рамках премии «Топ-5 Авто» сезона 2021/2022 выберут самые важные новинки российского рынка, появившиеся у нас с января по декабрь текущего года
Кино
Наталии Орейро присвоили российское гражданство Российский паспорт получил также 9-летний сын артистки
Товары для дома
5 нужных предметов для тех, кто мерзнет дома
15 крутых товаров, без которых вам не обойтись этой зимой
8 нужных предметов для кухни, которые помогут не выбрасывать еду
Как правильно ухаживать за одеждой и обувью (фото)
Gnezdo.ru
Что произошло с Никитой Панфиловым. Грустно
Модели в СССР и сейчас: такая разница
Марк Богатырев впервые показал сына от Арнгольц
Раскрылась правда о свадьбе Катерины Шпицы
Леди
Пугачева в «шоферской» кепке провела время с другом Примадонна в расслабленном образе приехала к Игорю Гуляеву
Дом
В США продали особняк Аль Капоне. Он стоил больше 1 млрд рублей
5 нужных предметов для тех, кто мерзнет дома
7 интерьеров, где удалось вписать музыкальные инструменты
7 зарубежных ванных комнат с мебелью ИКЕА (это красиво!)
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь