16:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выяснили, что человеческий мозг активнее реагирует на оскорбления, а не на комплименты
Причем эффект сохраняется и при повторении высказываний.
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В ходе эксперимента с участием 79 женщин голландские ученые из Утрехтского и Лейденского университетов смогли разобраться в связи между эмоциями и языком. Выяснилось, что мозг человека активнее реагирует на оскорбления. Результаты их исследования опубликованы в журнале Frontiers in Communication.
Испытуемым зачитывали серию повторяющихся предложений трех типов: оскорбления, комплименты и нейтральные высказывания. Например, «Линда ужасная», «Линда сногсшибательная», «Линда — ирландка». Сначала во фразах было использовано чужое имя, а затем — имя участницы исследования.
Во время эксперимента активность мозга волонтерок фиксировали с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ).
В итоге голландские ученые установили, что мозг активнее реагировал на отрицательные реплики, чем на остальные утверждения.
Оказалось, что даже вне реального взаимодействия словесные оскорбления все равно задевали испытуемых, а эффект сохранялся и при повторении. Вероятно, это связано с тем, что даже написанные слова ассоциируются с ситуациями межличностного взаимодействия, некоторые из которых могут быть опасными либо неприятными и потребовать от нас ответных действий.
Олеся Маевская