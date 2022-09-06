11:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
Названы 7 авиарекордов, о которых вы могли не знать
Кто совершил первый полет через Атлантику, сколько километров составил самый высокий полет и когда был установлено самое большое количество авиарекордов.
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6 сентября ежегодно отмечается День полетов над Землей. В 1793 году в этот день прошел первый междугородний перелет на воздушном шаре отважных естествоиспытателей братьев Монгольфье.
У этого праздника нет четкой программы празднования: присоединиться к торжествам может любой человек, и для этого не нужно встречать его во время полета в самолете или прыжка с парашютом. Достаточно просто прочитать несколько интересных рекордов, которые мы собрали к Дню полетов над Землей.
17 декабря 1903 года братья Райт совершили на самолете Wright Flyer четыре первых в истории полета, каждый из которых был рекордным по отношению к предыдущим по дальности и длительности.
Первый полет длился 12 секунд. В течение этого дня братья поочередно поднимали самолет еще три раза. На третьей попытке им удалось преодолеть 259 метров на максимальной высоте 14 метров за 59 секунд.
Для увеличения дальности полета основной топливный бак был установлен в передней части самолета, что усложняло полет для пилота — обзор был доступен только с помощью перископа. Это увеличило дальность полета и улучшило центр тяжести. Также за счет «немногочисленности» экипажа средство передвижения было легче, и им было проще маневрировать.
18 января 1957 года три стратегических бомбардировщика B-52 совершили кругосветный полет за 45 часов 19 минут, пролетев 39 750 км со средней скоростью 850 км/ч, а 11 января 1962 года самолет установил рекорд дальности полета без дозаправки, преодолев 20 168 км за 22 часа 9 минут.
Недавно 17-летний Мак Резерфорд бельгийско-британского происхождения совершил одиночный кругосветный перелет на самолете, облетев 52 страны, дважды пересек экватор, в полете отметил 17-й день рождения и установил сразу два мировых рекорда. Юноша признан самым молодым пилотом, совершившим кругосветное путешествие в одиночку, а также самым молодым человеком, совершившим кругосветное путешествие на сверхлегком самолете.
Мак — не единственный многократный рекордсмен в нашем списке. 22 марта 1989 самолетом АН-225 за 3,5-часовой полет установил сразу 110 новых мировых достижений, среди которых были максимальный вес груза, максимальная взлетная масса, а также рекорды скорости, высоты и дальности полета для летательных аппаратов подобного типа.
Ан-225 был самым большим транспортным самолетом в мире, способным поднять в воздух до 250 тонн груза, так что практически все показатели его полета были рекордными.
В 1999 году Бертран Пикар совместно с британцем Брайаном Джонсом совершил первый в истории кругосветный полет на воздушном шаре, преодолев расстояние 45 755 километров. Полет продолжался 19 дней, 21 час и 47 минут.
Бертран — швейцарский воздухоплаватель и пилот самолета, авантюризм которому передался генетически. Его дед Огюст и отец Жак прославились знаменитым погружением в батискафе на дно Марианской впадины, а многие родственники рекордсмена являются знаменитыми покорителями воздуха и стратосферы.
4 октября 2004 года американский пилот Брайан Бинни на самолете SpaceShipOne совершил самый высокий полет в истории авиации. Он поднял свой летательный аппарат на высоту чуть более 112 километров над поверхностью Земли, преодолев тем самым границу между атмосферой и космосом.
SpaceShipOne был изготовлен компанией Scaled Composites LLC в рамках участия в конкурсе Ansari X Prize, где основным условием являлось создание космического корабля, способного дважды в течение двух недель выйти в космическое пространство с тремя людьми на борту. Благодаря полету Бинни фирма выиграла приз в размере 10 миллионов долларов.
В феврале 2006 года американский миллиардер и авантюрист Стивен Фоссетт установил абсолютный рекорд дальности полета без остановки — 41 467,53 км за 76 часов 45 минут. Путешествие вокруг земного шара позволило пилоту дважды пересечь Атлантический океан.
Фоссетт стартовал 8 февраля из Космического центра имени Кеннеди во Флориде и приземлился 11 февраля в Англии.