15:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
Обнаружен паук, чья паутина способна выдержать птицу
Ранее пернатые ни разу не были замечены сидящими на ней.
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Натуралист и эксперт по садоводству из Атланты Арти Шронс поделился с National Geographic своими наблюдениями о необычном взаимодействии птиц и насекомых. Если быть точнее, он заметил, как самка красного кардинала напала на инвазивного паука дзёрогумо (Trichonephila clavata).
Обычно птицы делают это в полете, не опускаясь на ветки и тем более — на паутину. Но нити конкретного дзёрогумо были настолько крепкими, что красный кардинал спокойно атаковал насекомое, сидя на них.
Шронс признался: поначалу ему даже показалось, что птица застряла в паутине. «Драка» длилась всего пару минут, и никто не пострадал, но и на следующий день паук и его «творение» были целыми.
«Это невероятно необычно», — прокомментировал ситуацию Энди Дэвис, эксперт по паукам дзёрогумо из Университета Джорджии. Ранее птицы попадали в паутину или использовали ее как материал для гнезд, но ни разу — в качестве жердочки.
Удивительно, но всего за несколько месяцев до этого Дэвис и его сын Оскар провели серию тестов для определения прочности паутины в рамках проекта научной ярмарки в начальной школе. Исследования показали, что паутина дзёрогумо способна выдержать объект весом до 69 граммов.
Это означает, что она способна выдержать птицу, вес которой обычно достигает 42−49 граммов. Оскар выиграл научную ярмарку, а Дэвис благодаря Шронсу теперь имеет доказательную базу для новой исследовательской работы.
Недавно немецкие ученые выяснили, что пауки могут видеть сны. Быструю фазу сна человека впервые описали около семидесяти лет назад, с тех пор подобное удалось обнаружить и у других млекопитающих: птиц, рептилий и даже головоногих моллюсков.
Олеся Маевская