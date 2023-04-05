18:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: голодные люди становятся злыми из-за бактерий
Но процесс влияния их на организм можно замедлить.
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Новое исследование, опубликованное в журнале Nature группой американских ученых, показало, что некоторые виды бактерий выделяют в организме человека вредные токсины, когда им не хватает питательных веществ. Из-за этого люди могут плохо себя чувствовать и злиться.
Выяснилось, что на наше настроение влияет микроб Clostridium perfringens — палочковидная бактерия, которую можно найти в кишечном тракте человека и других позвоночных, насекомых и почве. Разные клетки бактерий ведут себя по-разному: например, некоторым из них не хватало питательных веществ, из-за чего они вырабатывали вредные токсины.
Ученым удалось замедлить процесс, предоставив клеткам необходимые элементы. Авторы сделали вывод о том, что введение питательных веществ бактериям может обеспечить новое альтернативное лечение как для животных, так и для людей, без использования антибиотиков.
Ранее мы рассказывали, что российские ученые обнаружили «бактерию радости». Концентрация этого вида бактерий в организме пациентов с клинической депрессией ниже, чем у здоровых людей.
Олеся Маевская