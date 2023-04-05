В США с рельсов сошли 25 вагонов с пивом Информации о пострадавших в результате случившегося не поступало
Фоторепортажи
14Выбраны лучшие фотографии природы 2022 года
14Митинг-концерт в «Лужниках»
Главное
Главные новости к вечеру 5 апреля
18:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Исследование: голодные люди становятся злыми из-за бактерий

Но процесс влияния их на организм можно замедлить.

Источник: Ryan McNulty et al.

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature группой американских ученых, показало, что некоторые виды бактерий выделяют в организме человека вредные токсины, когда им не хватает питательных веществ. Из-за этого люди могут плохо себя чувствовать и злиться.

Выяснилось, что на наше настроение влияет микроб Clostridium perfringens — палочковидная бактерия, которую можно найти в кишечном тракте человека и других позвоночных, насекомых и почве. Разные клетки бактерий ведут себя по-разному: например, некоторым из них не хватало питательных веществ, из-за чего они вырабатывали вредные токсины.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ученым удалось замедлить процесс, предоставив клеткам необходимые элементы. Авторы сделали вывод о том, что введение питательных веществ бактериям может обеспечить новое альтернативное лечение как для животных, так и для людей, без использования антибиотиков.

Ранее мы рассказывали, что российские ученые обнаружили «бактерию радости». Концентрация этого вида бактерий в организме пациентов с клинической депрессией ниже, чем у здоровых людей.

Олеся Маевская

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
наукаХорошие новости