15:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые установили, что простые дела по дому снижают риск рака
Уборка, стирка и приготовление еды значительно уменьшают вероятность онкологии.
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Одной из причин развития онкологических заболеваний может стать сидячий образ жизни. Многие люди проводят большую часть своего времени в офисе перед компьютером и не получают достаточного количества физических нагрузок. Новое исследование, проведенное командой ученых из Сиднейского университета, показало, что всего пять минут энергичной прерывистой активности в день могут снижать риск развития некоторых видов рака на 32%.
В исследовании участвовали 22 тысячи человек, которые носили специальные трекеры для отслеживания ежедневной физической активности. Также анализировались записи о состоянии здоровья участников, чтобы получить данные о возникновении рака в ходе эксперимента. Все подопытные не посещали спортивные залы, а их нагрузка сводилась к выполнению ежедневных бытовых задач.
За участниками эксперимента наблюдали в течение семи лет. За это время у 2356 человек выявили рак. Также исследователи обнаружили интересный факт: всего 3,5 минуты перемежающейся физической активности в день помогло снизить риск развития онкологии на 18%. А если увеличить нагрузку до 4,5 минуты, то вероятность возникновения заболевания уменьшится на 32%.
Ученые заключили, что простые дела по дому, такие как уборка, стирка, полив растений и приготовление еды, требуют определенного уровня физической активности, который способствует укреплению здоровья и минимизирует риск онкозаболеваний. Это важно для людей, которые не занимаются спортом.
Исследователям потребуется провести дополнительные эксперименты, чтобы установить причинно-следственную связь между физическими нагрузками и уменьшением риска рака. Но ученые все же советуют уделять больше времени выполнению простых бытовых задач людям, которые ведут малоподвижный образ жизни.
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Анна Морозова