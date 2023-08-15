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16:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые выяснили, какой орган помогает организму бороться с раком

Ранее тимус считался бесполезным, однако последние исследования показали, что он необходим в организме человека.

Источник: Reuters

Ученые из Гарвардского института установили, что тимус (вилочковая или зобная железа), который ранее считали бесполезным органом, помогает организму бороться с раком. Результаты исследования опубликованы в журнале The New England Journal of Medicine.

Тимус — это главный орган нашей иммунной системы, в котором вырабатываются Т-лимфоциты, защищающие человека от чужеродных клеток и противостоящие инфекциям и возникновению злокачественных новообразований. Во время кардиохирургических операций для облегчения доступа к сердцу и кровеносным сосудам вилочковую железу часто удаляют, так как в медицинских кругах она считается нефункциональной.

Во время исследования ученые наблюдали за группами людей с тимусом и без. Было установлено, что в течение пяти лет после удаления вилочковой железы риск неблагоприятного исхода от любых причин, в том числе и от рака, в два раза выше, чем у людей, имеющих этот орган. По мнению исследователей, без тимуса нарушается функция иммунной системы взрослого человека.

Также с возрастом у человека ухудшается иммунитет. Ученые установили, что это присходит из-за дефицита кальция в клетках.

Анна Морозова

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