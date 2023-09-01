16:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: имбирь подавляет рост раковых клеток
Ученые из Японии обнаружили разновидность растения, обладающего противораковыми свойствами.
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Разновидность имбиря, произрастающего в Японии, может успешно бороться с раковыми клетками. Полезное свойство этого растения выявили ученые из университета Осаки. Результаты исследования опубликованы в журнале Heliyon.
Кенкур — растение, растущее в Юго-Восточной Азии. Это один из видов имбиря, который применяют как в качестве специи в кулинарии, так и для лечения расстройств желудка. Иногда его используют в качестве средства для борьбы с онкологическими заболеваниями, однако научного доказательства эффективности этого способа лечения до сих пор не было.
Последние исследования показали, что в кенкуре содержится вещество этил-п-метоксициннамат (ЭМС). Именно оно сильно воздействует на рак и подавляет рост его клеток. Таким образом ученые доказали, что этот вид имбиря возможно использовать при лечении онкологий в составе основной терапии.
Теперь ученые намерены продолжить свою работу с целью более детального изучения механизма воздействия кенкура на раковые клетки. По их утверждению, результаты позволят использовать полученные сведения в разработке не только терапевтических, но и профилактических методов онкологических заболеваний.
Ранее результаты исследования показали, что простые дела по дому снижают риск развития рака на 32%.
Анна Морозова