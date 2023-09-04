17:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
В теплых водах Карибского моря обнаружена арктическая акула
Биологи подозревают, что она обитает там не одна.
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Ученые Международного университета Флориды изучали поведение тигровых у берегов Белиза, когда обнаружили в теплых водах гренландскую акулу, которая веками жила в холодных водах Арктики. «Мы внезапно увидели под поверхностью воды очень медлительное существо», — сказал Деванши Касана, кандидат лаборатории экологии и охраны хищников Международного университета Флориды.
Как передает Mashable.com, сначала исследователи подумали, что это может быть шестижаберная акула — доминирующий глубоководный хищник. Но последующие наблюдения подтвердили, что это гренландская полярная акула. Этот вид принадлежит существовал еще 100 миллионов лет, когда на планете правили динозавры.
Акулы проводят большую часть своей жизни в темноте, на глубине 30 километров, где они медленно растут, медленно передвигаются и стареют. В глубоком море, где питательные вещества редки, медленное движение ради сохранения энергии является важной адаптацией. Гренландские полярные акулы явно хорошо приспособлены к таким глубинам: они живут более двух с половиной столетий и являются самыми долгоживущими позвоночными на Земле.
Потому обнаружение подобной особи возле кораллового рифа у берегов Белиза, безусловно, стало неожиданным сюрпризом для ученых. По мнению биологов, представители этого вида потенциально могут обитать и в других глубоководных регионах океана. Сюда входит и Карибский бассейн.
Установив удочку на охраняемом атолле Гловерс-Риф в Белизе, одновременно наблюдая и исследуя тигровых акул, биологи вернулись на следующий день и обнаружили, что их удочка отодвинулась на несколько километров от кораллового рифа и на глубину около 600 метров. Когда биологи вытащили улов, они увидели необычную акулу. «Она выглядела очень, очень старой», — удивился Гектор Дэниел Мартинес, один из исследователей.
Склон близлежащего рифа опускается примерно на 3 километра в глубину. Это очень холодное и темное место, идеально подходящее для гренландской акулы, особенно, с учетом того, что глубокие моря плохо изучены. Одновременно с этим найти ту самую гренландскую акулу в Белизе оказалось непросто. Ученым пришлось привлечь других исследователей, местных рыбаков и правительства Белиза в охраняемой зоне океана.
«Она плавала очень близко к кораллу, — отметил один из членов команды. — Обычно акулы обитают ближе ко льду». Назревает вопрос: пришла ли эта конкретная хищница в Карибский бассейн из арктических морей или большую часть своей жизни она жила в (глубоких) тропических водах. Есть большая вероятность того, что это не единственная особь, обитающая в тропических водах.
Недавно новый вид акул с человеческими зубами был обнаружен в Австралии. Ученые описали этот вид по музейному экспонату, пока не наткнулись на живой образец.
Олеся Маевская