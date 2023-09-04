17:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: древние люди носили обувь
Оказывается, наши предки 150 тысяч лет назад ходили не босиком.
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В национальном парке Гарден-Рут у южного побережья Африки была найдена каменная плита, на которых сохранилось 4 следа: 2 четких и 2 менее явных. Их исследованием занялись ученые из южноафриканского Университета имени Нельсона Манделы. Они пришли к выводу, что отпечатки оставил человек, который носил обувь, скорее всего, что-то вроде сандалий. Это стало известно из статьи, опубликованной в журнале Ichnos.
Точное время изобретения обуви неизвестно, так как материалы, из которых она была сделана (растительные волокна и кожа) быстро разлагаются. Тем не менее ранее ученые предполагали, что 50 тысяч лет назад она уже существовала, так как в то время люди расселялись в холодные районы, где с босыми ногами жить было невозможно. Однако во время последнего исследования ученые заметили, что 2 следа на каменной плите были оставлены подошвой. На одном отпечатке даже различимы крошечные вдавливания, которые можно интерпретировать как отметины узлов шнуров, которыми подошва привязывалась к стопе.
Исследователи изучили и другие каменные плиты, найденные в национальном парке Эддо-Элефант и Гуакамме. Отпечатки на них также имеют резкие границы по краю и отличаются отсутствием отметин пальцев. Точный возраст следов установить пока что невозможно, но предварительно их возраст от 79 до 148 тысяч лет.
Авторы исследования провели еще один эксперимент. Используя коровью шкуру и шнурок, они изготовили примитивную сандалию, закрепили шнурок на стопе и прошлись в такой обуви по влажному песку. Оставшиеся следы оказались похожими на те, что были найдены на каменных плитах. Однако ученые подчеркивают, что нельзя со 100% уверенностью утверждать, что обувь была изобретена настолько давно, так как отпечатки могли оставить и другие гоминиды с плоской стопой, походка которых не позволяет четко отпечататься пальцам.
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Анна Морозова