17:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
Летучую мышь из Бразилии переоткрыли спустя сто лет
Странного кожана не видели с 1916 года.
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Редкий вид летучей мыши Histiotus alienus был описан лишь по одному экземпляру в 1916 году. Его изучение вызывало озабоченность научного сообщества на протяжении многих лет после исчезновения. И только спустя век бразильским биологам из Института Освалду Круса удалось обнаружить мужскую особь Histiotus alienus в штате Парана. Статья о находке опубликована в журнале ZooKeys.
Ученые отмечают, что летучую мышь обнаружили на травянистой равнине с фрагментами араукариевого леса, в то время как первую нашли в атлантическом лесу. После изучения образца исследователи подтвердили принадлежность животного к Histiotus alienus, сравнив с единственным экземпляром в музее естественной истории в Лондоне. Однако количество особей данного вида остается неизвестным. Скорее всего, животное находится на грани исчезновения.
Деятельность человека и исчезновение экосистемы, которая является местом обитания данного вида летучих мышей, может повлиять на Histiotus alienus и привести к гибели всей популяции. Дальнейшее исследование музейных коллекций рукокрылых, собранных в Южной Бразилии, поможет выявить неправильно определенные экземпляры данного вида и изучить его образ жизни более подробно.
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Анна Морозова