12:35 (мск), источник: ТАСС Наука
На севере Австралии открыли почти 40 новых видов пауков
Все эти пауки строят норы в земле, что помогает им выживать в засушливых регионах континента.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
СИДНЕЙ, 18 августа. /ТАСС/. Почти 40 новых видов норных пауков удалось обнаружить ученым в тропических регионах Австралии. Об этом сообщил телеканал 9News.
По его данным, исследователи из Университета штата Западная Австралия и Квинслендского музея в ходе годового исследования обнаружили до 40 новых пауков, строящих норы в засушливых и тропических регионах континента. «До открытия этого невероятного разнообразия пауков мы даже не представляли, насколько разным может быть их поведение и образ жизни», — рассказал профессор Университета штата Западная Австралия Джереми Уилсон.
Как отмечают ученые, найденные виды относятся к группе, известной Y-образной формой нор. «В каждой норе есть главный и второй скрытый вход, который они могут использовать для побега в случае опасности», — рассказал арахнолог Музея Квинсленда Майкл Риксом, добавив, что только за последние шесть месяцев ученым удалось найти 136 разных образцов паучьих нор.
«Сейчас мы работаем над тем, чтобы представить нашу первую статью о новых видах австралийских норных пауков, но работа еще не закончена. Используя молекулярное секвенирование, мы намерены изучить эволюцию этих видов и историю их расселения по всей Австралии. Это поможет в будущем провести полную таксономическую ревизию самого разнообразного австралийского рода пауков-мигаломорфов», — сказал Рикс.
Ученые также отмечают, что предстоит долгая и кропотливая работа по описанию и каталогизации всех открытых видов пауков, которые также должны будут получить собственные названия.
Мигаломорфные пауки — инфраотряд пауков, отличающихся особым строением челюстей. Как правило, мигаломорфные пауки довольно крупные, наиболее известные их представители относятся к семейству пауков-птицеедов (Theraphosidae).