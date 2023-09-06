18:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Биологи выяснили, почему кошки так любят рыбу
Особенно неравнодушны хвостатые оказались к тунцу.
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Кошки были одомашнены 10 тысяч лет назад на Ближнем Востоке в засушливой пустынной области, где не было моря и, соответственно, рыбы. Именно поэтому любовь к этому продукту развилась у них значительно позже, так как вкусовые предпочтения должны соответствовать рациону — иначе животное не сможет найти себе пищу.
Группа ученых из Великобритании решила разобраться в этом парадоксе и выяснить, как развилась любовь котов к рыбе, и как этот продукт вообще смог появиться в их рационе, если они боятся воды.
В ходе исследования стало известно, что кошки и коты совершенно не восприимчивы к сладкому, так как у них нет белка, служащего рецептором к сахарам. Это объясняет то, что в рацион кошки входит большое количество мяса, так как там отсутствуют углеводы. А потому в ходе эволюции вкусовые сосочки кошачьих перестали воспринимать глюкозу. И, что интересно, к горькому хвостатые также безразличны.
Зато кошки хорошо различают умами — высокобелковый вкус, который стоит наряду со сладким, кислым, горьким и соленым. Он характерен для продуктов, содержащих глутамат и другие свободные аминокислоты.
Биологи предложили 25 кошкам множество мисок с водой, в которых растворили аминокислоты и нуклеотиды в разных отношениях. Подопытные предпочитали те смеси, которые имитировали вкус умами. Особый интерес у животных вызвала смесь гистидина и инозинмонофосфата. Это соединение в большом количестве содержится в тунце, который питомцы предпочитают больше, чем любую другую рыбу.
Ученые отметили, что сложно сказать, когда именно кошки полюбили морепродукты, однако есть изображения возрастом 3,5 тысячи лет, на которых хвостатые уже поедают рыбу. Вероятно, что рецепторы, чувствительные к умами, развились у них в Средневековье, когда эти питомцы питались остатками улова рыбаков.
У кошек уникален не только язык, но и нос, который ученые сравнивают с химическим оборудованием. Так, вдыхаемый этими животными воздух одновременно разделяется, увлажняется и анализируется.
Анна Морозова