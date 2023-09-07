16:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Арахнологи описали три новых вида пауков на острове Святой Елены
Эти членистоногие не встречаются больше нигде в мире.
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Команде ученых из Общества арахнологических исследований в Лондоне удалось обнаружить три новых вида пауков-волков, которые обитают только на острове Святой Елены в Атлантическом океане. Их описание опубликовано в журнале Arachnology.
Один из найденных видов исследователи отнесли к новому роду и назвали Molearachne sanctaehelenae. Он обитает на сухой равнине Просперус-Бэй, где строит холмики, образуя под землей паутинные тоннели. Из-за этого в народе ему дали имя «паук-крот», что указывает на способности этих членистоногих к рытью. Это отличает его от двух других новых беспозвоночных Dolocosa joshuai и Hogna veseyensis, которые населяют туманные леса.
Авторы работы считают, что найденные виды уже находятся на грани вымирания, так как они не встречаются больше нигде в мире. Причиной этому может быть исчезновение привычных им мест обитания. Так, лес, необходимый для жизни Dolocosa joshuai и Hogna veseyensis, раньше покрывал 600 гектаров острова, но из-за вырубки деревьев сейчас занимает всего 16 гектаров.
Остров Святой Елены в последнее время подвержен засухам, поэтому правительство запускает проект по защите и восстановлению леса, который также обеспечивает пресной водой 4,5 тысячи жителей региона. Целью программы является увеличение произрастания деревьев на 25%. «Остров Святой Елены изобилует уникальными местами, в которых обитают виды, не встречающиеся больше нигде в мире. Только в туманном лесу насчитывается 120 эндемичных видов беспозвоночных, о которых нам известно, и кто знает, сколько еще пока не идентифицировано. Если мы не знаем, какие виды там обитают, мы не знаем, как лучше всего их защитить», — заключили авторы исследования.
Ранее был обнаружен паук, паутина которого способна выдержать птицу.
Анна Морозова