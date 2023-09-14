12:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
Черногорцы почти месяц пытаются выиграть чемпионат по лени
Соревнование началось 20 августа.
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Как передает New York Post, ежегодный чемпионат по лени в Черногории вышел на новый уровень. Конкурс ввели 12 лет назад, чтобы высмеять миф о том, что черногорцы ленивы.
У участников всего одна задача — лежать, не покидая своих мест. Они имеют право вставать в туалет каждые 8 часов и пользоваться ноутбуками.
На данный момент за титул «самого ленивого гражданина» борются семь человек из 21 участника. Победитель, который продержится дольше других, получит 1000 евро (103 тысячи рублей).
«Все мы чувствуем себя хорошо, проблем со здоровьем нет, нас балуют, остается только лежать», — рассказала одна из участниц состязания. Ее соперник добавил, что «компания замечательная, время летит быстро».
В прошлом году рекорд лежания достиг 117 часов (чуть менее 5 суток). Однако в этом году соревнование перевалило за 26 дней, а участники продолжают демонстрировать неослабевающую настойчивость.
Недавно отмечался Всемирный день лени. По этому поводу мы собрали несколько причин, почему лень — не просто прокрастинация и что на самом деле за ней стоит.
Олеся Маевская