14:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Врач рассказала, что будет при полном отказе от сахара
Организм испытает стресс, если резко убрать сладости из рациона.
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Природные сахара содержатся во всех фруктах, овощах, ягодах, злаках и даже молоке. Полностью исключать их из рациона опасно, поскольку глюкоза является главным источником энергии. Это органическое соединение с помощью инсулина попадает в клетки и питает их, благодаря чему человек чувствует себя бодрым, а мозг работает лучше.
Однако есть еще и добавленный сахар, который используется при изготовлении различных десертов и выпечки. Он присутствует в консервированных продуктах, колбасе и мясных деликатесах. Избыток таких сладостей пагубно влияет на организм, повышая риск развития диабета и ожирения.
Употребление добавленного сахара должно ограничиваться шестью-девятью чайными ложками в день для взрослых и четырьмя — для детей. Однако есть люди, которые полностью от него отказываются, считая, что это поможет в похудении и положительно повлияет на организм в целом. Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила, что нельзя резко убирать сахар из рациона.
Эксперт указала на то, что при полном отказе от сладостей организм испытывает стресс. Сначала может показаться, что ничего не происходит, но эффект станет заметен уже через несколько дней. У некоторых людей может болеть голова, беспричинно меняться настроение и возникать тревожность, а кому-то бывает сложно собраться с мыслями и настроиться на работу. Также есть возможность ухудшения аппетита, появится ощущение, что сахара хочется особенно сильно. Но это временный эффект.
По словам Екатерины Кашух, правильным будет ограничить сахар, а не полностью отказаться от него. Таким образом в организме нормализуется уровень глюкозы, инсулина и вредного холестерина в крови.
Ограничить употребление сладкого стоит перед сном, поскольку он может вызвать кошмары. В список продуктов, которые оказались небезопасны перед сном, также вошли сыр, фастфуд и мясо.
Анна Морозова