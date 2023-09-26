14:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
Стало известно, чего боятся россияне
От страха перед экзаменами до боязни остаться в одиночестве.
Научный коллектив Института лингвистики и международных коммуникаций ЮУрГУ провел большое исследование, в ходе которого выяснил, чего россияне боятся больше всего в разном возрасте. Для этого был создан интернет-портал, на котором по ответам пользователей можно провести психологический анализ.
Для эксперимента ученые использовали три исторически и социально значимых этапа в истории: 2012−2013 годы (время общемирового терроризма и экстремизма), 2020−2021 годы (пандемия COVID-19) и период с 2022 года по настоящее время (специальная военная операция России на Украине). Исследователи выяснили, что понимание концепта «страх» у людей меняется в зависимости от реальных условий и обстоятельств, экономической и социальной обстановки, а также от возраста.
Всего в исследовании участвовали 750 респондентов из разных регионов России. Каждому человеку предложили ответить на вопросы компьютерной или рукописной анкеты, в которой между вопросами о страхе присутствовали и вопросы об образовании, карьере и Родине (это было сделано для того, чтобы испытуемые не зацикливались на одной конкретной теме). Первый ответ, пришедший в голову, люди фиксировали в виде фраз, букв, изображений или символов — всего, что могло прийти в качестве ассоциации с предлагаемым словом.
Таким образом удалось выяснить, что у людей страхи меняются в зависимости от возраста. Так, студенты чаще всего боятся контрольных, экзаменов, публичных выступлений, нового коллектива. Также помимо чего-то конкретного молодежь опасается абстрактных персонажей из сказок, смерти и темноты.
Люди среднего возраста боятся, в основном, неудач, краха карьеры, маленькой зарплаты, недооцененности труда и профессиональных качеств, а также безработицы и болезней. Старшее поколение испытывает страх войны, голода, нищеты и одиночества.
Человек 36−55 лет опасается обоснованных и реальных вещей, поскольку они имеют отношение к качеству жизни. У старшего поколения беспокойства связаны больше с воспоминаниями о событиях Великой Отечественной войны.
Любопытным оказался тот факт, что люди молодого и среднего возраста на стимул «страх» реагировали такими глаголами, как «бить», «бежать», «отбиваться», то есть занимали доминирующую роль и как бы возвышались над опасениями. В то время как пожилые принимали позицию жертвы, используя слова «беспомощность», «испуг», «паника».
Ранее россияне назвали болезни, которых боятся больше всего.
Анна Морозова