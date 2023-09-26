Выбраны самые красивые животные Байкальского заповедника

Флора заповедника насчитывает 845 видов высших растений, более 50 из которых занесено в Красную книгу Бурятии, 12 — в Красную книгу России. Гордостью растительного царства Байкальского заповедника является голубая ель, но сегодня мы хотим обратить внимание на его животную часть, от которой невозможно оторвать взгляд.
По сравнению с другими животными в списке, горностай в заповеднике встречается часто. Длина тела достигает 38 см, масса — 280 грамм, при этом самцы значительно крупнее самок. Зимой шерстка зверька почти чистого белого цвета, летом — рыжевато-бурая на спине и желтоватая на брюхе, и лишь самый кончик хвоста угольно черный.
В заповеднике обитает лесной подвид краснокнижной алтае-саянской популяции северных оленей. Эти животные вырастают до 2,2 м в длину и весят до 220 кг, имеют коричневую окраску летом и почти белую зимой. От других оленей они отличаются не только формой рогов, но и наличием их как у самцов, так и у самок.
Краснокнижный барсук распространен в тайге довольно широко — он обитает на всей территории округа в таежных и смешанных лесах. Приземистый и немного неуклюжий зверь имеет толстое туловище (до 60—90 сантиметров) и тонкую вытянутую мордочку, короткие ноги и массивные когти для рытья, короткий хвост (16—24 сантиметров) и длинную грубую шерсть. Темная окраска брюха барсука имеет значение цвета угрозы или предупреждающей окраски.
Косули — это род оленей, которые обитают на территории Евразии и чаще всего встречаются в горных лесах равнинного ландшафта. Окраска косуль летом — рыжая, а зимой — серая. Самцы отличаются рогами с тремя или четырьмя отростками. Осенью, после гона, они сбрасывают рога и с декабря начинают обрастать ими заново. Высота косуль достигает 150−160 сантиметров, вес животного доходит до 300 километров.
Корсак, или степная лисица, имеет светлый, серый или рыжевато-серый окрас и встречается по всей территории заповедника. Более часто следы жизнедеятельности зверьков можно встретить на побережье Байкала или в долине реки Темник. Животное похоже на обыкновенную лисицу, но заметно мельче (длина тела 50—60 сантиметров, хвоста — 25—35 сантиметров), с более крупными ушами и длинными конечностями.
Из представителей семейства Кошачьих в заповеднике часто встречается рысь, численность которой невелика — от 3 до 19 особей. Длина ее тела составляет 80—130 сантиметров. Обычно рысь размером с крупную собаку. Масса взрослых самцов от 18 до 25 кг, туловище короткое и плотное. На ушах у рысей длинные кисточки, по бокам — пышные «бакенбарды», а хвост короткий с «обрубленным» концом (20—40 сантиметров). Существует множество вариантов окраса хищника, зависящих от географического района, — от рыжевато-бурого до палево-дымчатого, с более или менее выраженной пятнистостью на спине, боках и лапах.
В Байкальском заповеднике обитает таежный представитель семейства Куньих — это соболь, численность которого увеличивается. Характерный житель сибирской тайги, ловкий и очень сильный для своих размеров хищник, как правило, обитает в верховьях горных рек, в зарослях, среди каменных россыпей, изредка поднимается в кроны деревьев. Длина тела соболя — до 56 сантиметров, хвоста — до 20 сантиметров. Окраска шкурки изменчива, и ее вариации имеют особые названия: «головка» — самая темная (почти черная), «меховой» — окраска очень светлая, песчано-желтая или палевая.