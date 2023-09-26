17:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Британии попробовали пиво, созданное ИИ
Его рецепт остается в секрете.
Немецкий бренд Beck’s, производящий пиво, с помощью ChatGPT создала новый напиток под названием Beck’s Autonomous. Как пишет DailyMail, чат-бот придумал не только рецепт, но и его упаковку, название, рекламную кампанию и даже дизайн сайта продукта. Создание напитка было приурочено к 150-летию со дня основания компании в немецком городе Бремен в 1873 году.
Beck’s — первая коммерческая пивоварня, работающая с ChatGPT, хотя другие независимые пивоварни в Северной Америке уже сделали то же самое. Редакция MailOnline решила попробовать Beck’s Autonomous и сравнить его с флагманским лагером бренда. Все, что известно о пиве — в его составе есть вода, зерно, хмель и дрожжи низового брожения.
Ограниченная партия в 150 единиц уже была доставлена дегустаторам. Beck’s изучит отзывы, прежде чем решить, выпустит ли она продукцию для широкой публики. Слоган, красующийся на упаковке банок гласит: «Пиво, которое создало себя само». Коробка «разговаривает» с покупателем при открытии, сопровождая торжественную речь мигающим зеленым светом.
Голос говорит: «Beck’s передал полный контроль над своим юбилейным пивом ИИ, чтобы отпраздновать 150-летие новаторства. Так я появилось на свет, и теперь я здесь, чтобы дать вам почувствовать вкус будущего». В упаковку встроен датчик, который реагирует на свет, потому в темноте приветственное сообщение звучать не будет. Металлическая банка объемом 250 мл покрыта слоем черного материала, напоминающего экзоскелет.
Из-за этого, как отметили редакторы MailOnline, пить и наливать пиво проблематично, в отличие от эргономичной и привычной стеклянной бутылки флагманского лагера. К слову, внешне они тоже не похожи: стандартный Beck’s золотистый, а новый — бледно-соломенного оттенка. В Beck’s Autonomous больше пены, что придает напитку особый вкус.
Многие любители пива знают, что флагманский лагер Beck’s имеет нежную солодовую сладость с почти нулевой горчинкой. Beck’s Autonomous же, наоборот, более хмельный, крепкий и горький, из чего можно сделать предположение о том, что в рецепте было использовано сразу несколько сортов хмеля. Также дегустаторы отметили наличие кислинки. Редакция MailOnline не пришла к общему мнению, поэтому пишет, что в этом прелесть для ценителей — каждый найдет себе напиток по вкусу.
Недавно самый отдаленный паб Британии предложил посетителям бесплатное пиво. Но сначала нужно добраться до заведения.
Олеся Маевская