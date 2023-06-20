14:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Самый отдаленный паб Британии предложил посетителям бесплатное пиво
Но сначала нужно добраться до заведения.
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Как передает Independent, паб The Old Forge, который считается самым отдаленным в Великобритании, пообещал угостить бесплатным эксклюзивным пивом любого, кто до него дойдет. Дело в том, что заведение располагается на северном берегу озера Лох-Невис на полуострове Нойдарт в Шотландии, и чтобы туда добраться, придется пройти 24 километра пешком по шотландскому нагорью.
Те, кто примет вызов, смогут получить бесплатное пиво по прибытии в паб с 1 июля. При этом нужно не забыть назвать пароль — wiggle.
Посетители получат золотистый эль с цитрусовыми нотками, который подается только в этом заведении. Один гость сможет взять не больше двух бутылок, а сама акция продлится, пока не закончится пиво.
Недавно житель американского штата Миннесота Кай Майклсон изобрел мотоцикл, который работает исключительно на пиве.
Олеся Маевская