18:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Сети показали видео, как в ЮАР слоны ограбили сломавшуюся фуру
И украли апельсины.
На северо-востоке Южной Африки произошел странный инцидент: слоны совершили налет на сломавшуюся фуру, чтобы украсть апельсины. Об этом сообщает Fox News.
У фермеров из Лимпопо, когда они на фуре передвигались по местным дорогам, возникли две неожиданных проблемы. Первая заключалась в лопнувшей шине. Пока мужчины чинили шину, произошла еще одна непредвиденная ситуация. Через несколько минут они увидели вдалеке нескольких слонов, которые направлялись в их сторону.
«Сначала я немного нервничал, находясь так близко к ним, но когда я подошел ближе, чтобы посмотреть, в чем проблема с грузовиком, я понял, что их, похоже, интересует только одно — сладкие, сочные апельсины», — рассказал один из фермеров.
По словам местных жителей, слоны вели себя спокойно и никому не принесли вреда, поскольку ни один человек не позволил себе встать между ними и вкусным лакомством.
Забавный случай со слоном-грабителем произошел в 2021 году в США. Голодное животное разбило головой стену дома и украло пачку риса.
Анна Морозова