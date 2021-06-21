Голодный слон разбил головой стену в жилом доме и украл пачку риса

Жительница тайского городка Хуахин по имени Рачадаван Пхунгпрасопорн проснулась посреди ночи от страшного шума. Вместе с супругом она побежала на кухню, откуда раздавался грохот. Увиденное ее настолько поразило, что она решила снять все на камеру.
Оказалось, что посреди ночи в ее дом нагрянул необычный вор — огромный дикий слон, которого местные жители прозвали Плай Бунчуай. Судя по всему, слон унюхал еду через открытое окно на кухне, а потому решил достать ее и перекусить. Однако гигант, просунув голову в окно, попутно разрушил и часть стены.
Именно в таком положении его застали хозяева дома. К тому моменту слон уже нащупал хоботом в шкафу пачку риса и засунул ее себе в рот.
Хозяевам удалось самостоятельно прогнать голодного слона, но об инциденте они сразу же оповестили полицию.
Сообщается, что Плай Бунчуай уже давно конфликтует с местными жителями из-за своего поведения и разрушений, которые часто наносит во время своих визитов в поселок. Как рассказала хозяйка пострадавшего дома, несколько месяцев назад слон уже присматривался к ее кухне и пытался открыть окно хоботом, но тогда он был более аккуратным и ничего не повредил. Сейчас размер ущерба от визита животного хозяева оценили в 50 тысяч бат (около 116 тысяч рублей), пишет Daily Mail.
В Таиланде в дикой природе сейчас живут около двух тысяч азиатских слонов, но все чаще между ними и людьми возникают конфликты. Сотрудники Национального парка страны считают, что животные изменили свое поведение в ответ на изменившиеся условия доступа пищи. Часто они вторгаются в дома не потому что испытывают голод, а потому что их привлекают новые вкусные запахи, говорят специалисты.