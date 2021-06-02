Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 2 июняКоронация королевы, юбилей Маркиза де Сада, рождение Байконура и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
11Смешные работы конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2021
25Дикая энергия: кто спасет летучих мышей и поганок
17:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые вычислили, с какой скоростью слоны всасывают пищу хоботом

Это быстрее человеческого чиха в 30 раз

Источник: СС0/cocoparisienne

Слоны в день съедают до 140 кг растительности, однако в их рацион входит как крупная пища, так и мелкие кусочки съестного. Решив разобраться с тем, как слоны питаются и какую роль в этом процессе играет хобот, ученые из Технологического института Джорджии в США провели ряд экспериментов.

Новость
Названы пять диких животных, которых больше всего хотят видеть на фото

Исследование проводилось в зоопарке Атланты. В ходе экспериментов специалисты предлагали слонам пищу различного размера и следили за тем, как животные ее захватывают.

Ранее было известно, что слоны используют свой хобот, чтобы захватить пищу и перенести ее в рот, а вот воду эти гиганты хоботом просто всасывают. Но оказалось, что и мелкие кусочки пищи слоны предпочитают сначала всасывать. Раньше считалось, что такое поведение характерно лишь для рыб.

Однако ученые выяснили и кое-что еще. Слоны засасывали в хобот только небольшие кусочки, а вот совсем крошечные фрагменты пищи (например, отруби и зерна) слоны не всасывали, а аккуратно собирали маленькими отростками на хоботе и отправляли прямиком в рот. Ученые полагают, что таким образом животные избегают попадания мелких зерен в дыхательные пути.

В ходе экспериментов ученые выяснили и еще один интересный момент. Они смогли высчитать скорость всасывания хоботом. Предложив слонам жидкость с семенами чиа, исследователи отследили скорость поглощения семян и вычислили, что хобот может всасывать пищу со скоростью 536 км/ч, что почти в 30 раз быстрее человеческого чиха, пишет Royal Society Publishing.

Екатерина Гура

Еще больше интересного о природе

Во время загрузки произошла ошибка.
Правительство скорректировало выплаты семьям первоклассников
«Скупой платит дважды»: Путин попросил не нервировать Силуанова
Форма сборной РФ стала второй в рейтинге самых красивых на Евро
Белоусов объяснил позицию по сверхдоходам металлургов
Какие страны принимают туристов из России официально
Путин отметил обновление кандидатов от ЕР благодаря праймериз
Большой хоккей в Риге
Сборная России без флага и гимна
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Военные учения НАТО в Болгарии вышли из-под контроля
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
"Молодцы русские!" Японцы аплодируют
Авто
«Калашников» запатентовал мотоцикл в стиле ретро (фото) Всего планируют выпустить 49 байков в стиле Иж-49
Товары для дома
Как пережить отключение горячей воды? Объясняем
Про запас: недорогие вещи, которые должны быть в каждом доме
Крутые гаджеты для дома отдают за копейки
Как избавиться от храпа: лучшие товары для сна (фото)
Gnezdo.ru
Киев перешел в наступление: переворот на Донбассе
Это перебор: Утяшева рассказала о причинах развода
Не забыли? 72-летняя Зита и Гита сегодня
Что стало со знаменитым красавцем из "Солдат"?
Леди
Официально: Мэттью Перри расстался с невестой Пара была вместе около трех лет
Новости партнеров
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
Помоги России - пройди простой опрос: твое мнение очень важно для нас
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Что нужно улучшить в РФ, чтобы тебе жилось комфортно: пройди опрос
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь