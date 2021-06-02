17:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые вычислили, с какой скоростью слоны всасывают пищу хоботом
Это быстрее человеческого чиха в 30 раз
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Слоны в день съедают до 140 кг растительности, однако в их рацион входит как крупная пища, так и мелкие кусочки съестного. Решив разобраться с тем, как слоны питаются и какую роль в этом процессе играет хобот, ученые из Технологического института Джорджии в США провели ряд экспериментов.
Исследование проводилось в зоопарке Атланты. В ходе экспериментов специалисты предлагали слонам пищу различного размера и следили за тем, как животные ее захватывают.
Ранее было известно, что слоны используют свой хобот, чтобы захватить пищу и перенести ее в рот, а вот воду эти гиганты хоботом просто всасывают. Но оказалось, что и мелкие кусочки пищи слоны предпочитают сначала всасывать. Раньше считалось, что такое поведение характерно лишь для рыб.
Однако ученые выяснили и
В ходе экспериментов ученые выяснили и еще один интересный момент. Они смогли высчитать скорость всасывания хоботом. Предложив слонам жидкость с семенами чиа, исследователи отследили скорость поглощения семян и вычислили, что хобот может всасывать пищу со скоростью 536 км/ч, что почти в 30 раз быстрее человеческого чиха, пишет Royal Society Publishing.
Екатерина Гура