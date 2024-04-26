Куда пойти в Краснодаре 1 мая: афиша мероприятий ко Дню весны и труда

С 10:00 и до 19:00 на территории парка 30-летия Победы, в Чистяковской Роще, на Солнечном Острове и Городском Саду всех желающих будут ждать концерты, подготовленные местными артистами. Под звуки современной музыки и песни прошлых лет можно будет с удовольствием потанцевать и прогуляться по цветущим аллеям всей семьей.