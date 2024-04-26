Куда пойти в Краснодаре 1 мая: афиша мероприятий ко Дню весны и труда

В честь Дня весны и труда жителей и гостей краевой столицы ждут яркие концерты, увлекательные мастер-классы, кинопоказы и другие активности.
С 10:00 и до 19:00 на территории парка 30-летия Победы, в Чистяковской Роще, на Солнечном Острове и Городском Саду всех желающих будут ждать концерты, подготовленные местными артистами. Под звуки современной музыки и песни прошлых лет можно будет с удовольствием потанцевать и прогуляться по цветущим аллеям всей семьей.
А в 10 утра на Солнечном Острове можно будет еще и поучаствовать в мастер-классе по рисованию и посетить выставку декоративно-прикладного искусства.
В Городском Саду будет организована похожая выставка, но посетить её можно будет во второй половине дня — с 15:00 до 16:00. А с 12:00 пройдет полезный арт-урок. Здесь юные гости смогут научиться пришивать пуговицы и шить тряпичных кукол.
В полдень также стартует проект по созданию яркого масштабного плаката-открытки. Раскрасить гигантское полотно со словами «Мир! Труд! Май!» смогут как взрослые, так и дети.
Кроме этого, для всех желающих пройдет ряд спортивных турниров и блиц-турнир по шахматам.
А в лектории Исторического парка пройдут показы военно-патриотических фильмов. Известные киноленты будут показаны в рамках III Международного фестиваля правильного кино с 11:00 до 17:00.
В число фильмов войдут: «Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС», «Невесомая: история и мечты космонавта Елены Кондаковой», «Блокадный футбол/проект “Герои страны-Герои спорта”, “Повесть о московском ополчении. Писательская рота”, “Красные ленты”, “Сыны полков” и “Блокада. Всегда со мной”.