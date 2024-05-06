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Отопительный сезон в Подмосковье продлен до 9 мая

В Московской области отопительный сезон из-за резкого похолодания продлен до 9 мая, сообщила пресс-служба министерства энергетики региона.

Источник: AP 2023

«Мы рекомендовали муниципалитетам повторно включить отопление при технической возможности и продлить отопительный период до 9 мая, так как завтра-послезавтра в северных районах Подмосковья ожидается низкая температура — до минус 3 градусов с выпадением снега», — приводит пресс-служба слова вице-губернатора Подмосковья — министра энергетики Московской области Евгения Хромушина.

Отмечается, что в норме отопление выключают, если среднесуточная температура в течение пяти суток держится на отметке плюс 8 градусов и выше.

ЖКХ