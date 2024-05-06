Отопительный сезон в Подмосковье продлен до 9 мая

«Мы рекомендовали муниципалитетам повторно включить отопление при технической возможности и продлить отопительный период до 9 мая, так как завтра-послезавтра в северных районах Подмосковья ожидается низкая температура — до минус 3 градусов с выпадением снега», — приводит пресс-служба слова вице-губернатора Подмосковья — министра энергетики Московской области Евгения Хромушина.