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Дожди помогли потушить лесные пожары в Хабаровском крае

За выходные их площадь значительно сократилась.

Источник: РИА "Новости"

Прошедшие накануне дожди, которые в Хабаровский край принёс циклон, очень помогли в борьбе с лесными пожарами на территории региона. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», по состоянию на понедельник огнеборцы фиксируют всего два действующих возгорания, оба находятся в Солнечном районе.

Согласно информации, указанной на карте лесных пожаров, в настоящее время огнём охвачено 6800 гектаров. Один из очагов находится в четырёх километрах от села Болен, второй — в 12 километрах от села Эворон. В настоящее время данным населённым пунктам ничего не угрожает, ситуацию держат на контроле специалисты.

За минувшие сутки новых пожаров обнаружено не было, в то время как огнеборцы справились с четырьмя возгораниями общей площадью 4955 гектаров. В настоящее время на борьбу с лесными пожарами брошено 102 человека личного состава и 18 единиц техника, в числе которой бульдозеры, тракторы и пожарные машины. Авиация к ликвидации термоточек сейчас не задействована.

Напомним, что губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев 2 мая постановил ввести режим чрезвычайной ситуации регионального уровня в лесах. Кроме того, особое положение сейчас также действует в особо охраняемых природных территориях. Посещение лесов в настоящее время строго запрещено. Всего с начало пожароопасного сезона ликвидировано 211 лесных и ландшафтных пожаров. В общей сложности огонь бушевал на площади порядка 174 тысяч гектаров.

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