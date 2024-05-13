Дожди помогли потушить лесные пожары в Хабаровском крае

За минувшие сутки новых пожаров обнаружено не было, в то время как огнеборцы справились с четырьмя возгораниями общей площадью 4955 гектаров. В настоящее время на борьбу с лесными пожарами брошено 102 человека личного состава и 18 единиц техника, в числе которой бульдозеры, тракторы и пожарные машины. Авиация к ликвидации термоточек сейчас не задействована.