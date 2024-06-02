Китайский космический аппарат успешно приземлился на темной стороне Луны

Это шестая миссия Китая в рамках программы исследования Луны «Чанъэ». В рамках миссии «Чанъэ-5» Китай в 2020 году доставил на Землю образцы с видимой стороны Луны. До этого в последний раз лунную породу доставляли на Землю в рамках советской миссии «Луна-24» в 1976 году.