Иностранцам, проходящим лечение в Узбекистане, будет возвращаться НДС

Президент выразил озабоченность тем, что только две из множества частных клиник в Узбекистане получили международные сертификаты. Это, по его мнению, сдерживает приток иностранных туристов, приезжающих на лечение.
Новая программа «Гостеприимство медицинских услуг» направлена на привлечение иностранных пациентов путем внедрения передового зарубежного опыта и стандартов качества.
В рамках этой инициативы частные клиники теперь могут получить финансовую поддержку из государственного бюджета на сертификацию по международным стандартам и участие в зарубежных выставках.
Кроме того, иностранные туристы, обращающиеся в медицинские учреждения республики, могут рассчитывать на возврат налога на добавленную стоимость, что должно сделать лечение в стране еще более привлекательным.