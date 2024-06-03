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Иностранцам, проходящим лечение в Узбекистане, будет возвращаться НДС

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент объявил о старте программы «Гостеприимство медицинских услуг». Теперь расходы частных клиник на получение международных стандартов будут покрываться из бюджета, а иностранцам, посещающим клиники Узбекистана, будет возвращаться НДС, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Президент выразил озабоченность тем, что только две из множества частных клиник в Узбекистане получили международные сертификаты. Это, по его мнению, сдерживает приток иностранных туристов, приезжающих на лечение.

Новая программа «Гостеприимство медицинских услуг» направлена на привлечение иностранных пациентов путем внедрения передового зарубежного опыта и стандартов качества.

В рамках этой инициативы частные клиники теперь могут получить финансовую поддержку из государственного бюджета на сертификацию по международным стандартам и участие в зарубежных выставках.

Кроме того, иностранные туристы, обращающиеся в медицинские учреждения республики, могут рассчитывать на возврат налога на добавленную стоимость, что должно сделать лечение в стране еще более привлекательным.

экономика
медицина