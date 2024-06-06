Кратковременные дожди прогнозируют в Хабаровском крае 7 июня

В центральных районах края прогнозируется кратковременный дождь, а в некоторых местах и ливень. В Советско — Гаванском и Ванинском районах без существенных осадков. Температура ночью будет колебаться от +5 до +14 градусов, днем поднимется до +13…+27 градусов. Ветер различных направлений будет дуть со скоростью от шести до 12 метров в секунду, в Хабаровском и Нанайском муниципальных районах днем возможны порывы до 13−18 метров в секунду.