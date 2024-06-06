Кратковременные дожди прогнозируют в Хабаровском крае 7 июня

Многие жители Хабаровского края с нетерпением ждут солнечных дней. Однако 7 июня в краевой столице и на юге региона ожидается небольшой кратковременный дождь, а в центральных и северных районах прогнозируется более интенсивное выпадение осадков. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В Хабаровске ночью термометры покажут от +12 до +14 градусов. Днем ожидается кратковременный дождь, температура поднимется до +23…+25 градусов. Ветер будет дуть с юго-востока и юго-запада со скоростью от пяти до 12 метров в секунду, днем возможны порывы до 15−20 метров в секунду.
В южных районах края также ожидается небольшой кратковременный дождь, температура ночью будет держаться в пределах от +9 до +14 градусов, а днем поднимется до +22…+27 градусов. Ветер будет дуть с юга и юго-запада со скоростью от семи до 12 метров в секунду.
В центральных районах края прогнозируется кратковременный дождь, а в некоторых местах и ливень. В Советско — Гаванском и Ванинском районах без существенных осадков. Температура ночью будет колебаться от +5 до +14 градусов, днем поднимется до +13…+27 градусов. Ветер различных направлений будет дуть со скоростью от шести до 12 метров в секунду, в Хабаровском и Нанайском муниципальных районах днем возможны порывы до 13−18 метров в секунду.
В северных районах края ожидается дождь, ливень, за исключением Охотского муниципального района. Температура ночью будет держаться от нуля до +7 градусов, днем поднимется до +2…+11 градусов. Ветер различных направлений от шести до 14 метров в секунду.