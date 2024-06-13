Волгоградским школьникам объяснили, как можно заработать летом

Согласно Трудовому кодексу дети с 16 лет могут заключить трудовой договор, а при согласии одного из родителей это возможно уже с 14 лет. Для поиска работы на каникулах подросткам необходимо подать заявление в Центр занятости населения через портал «Работа в России». После рассмотрения заявления их пригласят для подбора работы.
Школьники могут работать садовниками, уборщиками, даже принимать участие в ремонтно-строительных работах и заниматься сельскохозяйственными делами. В этом году планируется трудоустроить 4300 школьников, при этом трудоустроены 140 несовершеннолетних.
Для несовершеннолетних граждан установлены сокращенные нормы рабочего времени: до 16 лет — не более 24 часов в неделю, от 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю. Ежедневная работа не может превышать 4−7 часов в зависимости от возраста.