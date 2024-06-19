Лето в Хабаровске: полезные советы, чем занять ребенка на каникулах и как отвлечь от зависания в смартфоне

Каждый взрослый ассоциирует жаркую пору с приключениями и свободой, отдыхом на природе и путешествиями. Нам, родителям, хотелось бы, чтобы дети беззаботно бегали босиком по траве и чаще играли на улице. Как в нашем детстве. Если во дворе есть детская и спортивная площадки, или есть возможность отвезти ребенка за город, то воплотить эти мечты вполне реально.
Мы подготовили советы, которые помогут организовать досуг ребенка на каникулах. Но прежде поговорили с хабаровскими родителями. Узнали, как они организуют отдых своим детям летом.
Что говорят мамы?
Юлия Задоренко — мама шестилетнего сына Артема. Он еще ходит в детский сад и осенью пойдет в первый класс. Но все равно приходится развлекать ребенка разными играми.
— Частенько с сыном ездим в парк, посещаем игровые комнаты, — рассказывает Юля. — Очень любим рыбалку, отдыхаем на природе, когда погода позволяет. Катаемся на велосипеде, самокате, картинге. Гуляем по набережной и иногда берем прогулку по Амуру на теплоходе. Артем очень активный и общительный мальчик, у него много друзей и с ними он тоже проводит время.
Многодетная мама Зоя Шпомер вместе с мужем воспитывают шестерых детей. Женщина признается, что в доме всегда весело и не заскучаешь. И чтобы как-то развлечь своих детей в дни летних каникул приходится придумывать разные активности. Хабаровчанка гордится, что дети все творческие и не бездельничают.
— Старшая Таисия, ей исполнилось 14 лет, она у нас занимается гитарой и плаванием. Этим летом я ей помогла устроиться на работу в труд отряд, вечерами рисует, вяжет, музицирует. Старшие мальчики у нас в лагере, у Демьяна уже закончилась смена, он катается на велосипеде, собирает картины из пазлов, любит шахматы, скалолазание. Герман еще в лагере, но продолжает ходить на тренировки по тяжелой атлетике. Двойняшкам Аглае и Пелагее по шесть лет, они у нас ходят на танцы и любят изучать мультипликацию. Недавно мы с ними увлеклись тем, что заплетали косички Зизи. Это очень кропотливое занятие, поэтому они сидели и терпеливо ждали, когда я им наведу красоту. А так они играют с подружками во дворе. Еще недавно мы заказали алмазную мозаику, им захотелось попробовать себя в этом творчестве, до этого рисовали картины по номерам. Самый младший пока осваивает садик, — делится Зоя.
И добавляет, что просто иногда надо вспомнить, чем мы в детстве занимались и что нас увлекало.
— Мы же росли без гаджетов и играли в самые простые игры, они тоже увлекательные, просто о многих забыли. Пытаюсь детям напомнить, что есть еще интересного. А так мы говорим убирать телефоны и идем все вместе на улицу. Главное включить смекалку, — советует хабаровчанка.
А теперь советы, которые помогут организовать день ребенка во время летних каникул.
Список дел и награда в конце дня
Чтобы у ребенка не возникло желания схватить планшет или телефон с самого утра, создайте для него план или перечень обязательных занятий. Включите туда, например, уборку и мытье посуды, и, конечно же, развлекательные программы: рисование, танцы, чтение, прогулка.
Для разнообразия купите магнитную доску и прикрепите задания, либо веревку с цветными прищепками или создайте список на ткани с липучками. Также можно нарисовать список дел на большом листе и дать ребенку набор наклеек с его любимыми героями из фильмов или мультфильмов, чтобы он отмечал выполненные задания. Если все выполнил, то смело вручайте награду — сладости, только в меру, прогулки, поход в кинотеатр, возможность посмотреть мультфильм или поиграть в игры на планшете.
Подросткам можно отправить список дел в электронном виде, а после получения отчета — перевести награду на карту. Там они уже сами разберутся на что потратить деньги.
Готовим бутерброды
Этот совет прост и значительно облегчает жизнь. После игр на улице, всегда разыгрывается аппетит. А дети всегда хотят есть, так как растут. Чтобы они не отвлекали вас постоянными вопросами «Мам, что поесть?», подготовьте все заранее. Нарежьте свежие овощи, вымойте фрукты. Также можно купить сухое печенье, хлебцы и любимые ваши детьми намазки — мягкий сыр, паштет, овощную икру. Все ингредиенты разложите по контейнерам и уберите в холодильник или на кухонный стол. Дети сами подбегут, возьмут контейнер и смастерят себе перекус.
Выбираем интересную профессию
Летние каникулы после окончания девятого класса могут быть отличным моментом для начала профориентации детей. Вместе с ребенком можно изучить блоги специалистов, которые занимаются интересующими его видами деятельности.
Соцсети полны таких аккаунтов, и они помогут ребенку глубже проникнуть в суть профессии и определиться с выбором будущего направления. Дальше найдите компании, предлагающие стажировку с 14 лет, и держите контакт с ними.
Путешествуем и ходим в походы
Как только наступили летние каникулы стоит задуматься о том, чтобы каждую неделю отправляться в новые и малознакомые уголки города. Это могут быть парки с аттракционами, пляжи, экотропы или экскурсии в соседние города и поселки.
Для ребенка настоящий поход может стать увлекательным приключением. Однако если семья планирует ночевать на природе, важно тщательно подготовиться и не забыть важные вещи.
Детям часто веселее гулять и путешествовать в большой компании, поэтому для прогулок и походов можно звать друзей семьи, одноклассников или родственников. Также не стоит забывать о ежедневных прогулках. Утром можно предложить ребенку совершить короткую пробежку, или по вечерам посещать парк или сквер поблизости.
Кстати, с последним пунктом в нашем списке согласен хабаровский психолог Оксана Кулабухова. Она считает, что достаточно поездки в соседний город или на базу отдыха.
— Посоветовала бы включить в план каникул один или два дня в неделю с родителями. Поделитесь с детьми своими увлечениями. Прогуляйтесь по знаковым местам вашего детства и юности: школу, институт и любимые места для прогулок из вашего прошлого. Чтобы каникулы проходили без использования гаджетов, начните с себя — отложите свои устройства.