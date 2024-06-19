Лето в Хабаровске: полезные советы, чем занять ребенка на каникулах и как отвлечь от зависания в смартфоне

— Старшая Таисия, ей исполнилось 14 лет, она у нас занимается гитарой и плаванием. Этим летом я ей помогла устроиться на работу в труд отряд, вечерами рисует, вяжет, музицирует. Старшие мальчики у нас в лагере, у Демьяна уже закончилась смена, он катается на велосипеде, собирает картины из пазлов, любит шахматы, скалолазание. Герман еще в лагере, но продолжает ходить на тренировки по тяжелой атлетике. Двойняшкам Аглае и Пелагее по шесть лет, они у нас ходят на танцы и любят изучать мультипликацию. Недавно мы с ними увлеклись тем, что заплетали косички Зизи. Это очень кропотливое занятие, поэтому они сидели и терпеливо ждали, когда я им наведу красоту. А так они играют с подружками во дворе. Еще недавно мы заказали алмазную мозаику, им захотелось попробовать себя в этом творчестве, до этого рисовали картины по номерам. Самый младший пока осваивает садик, — делится Зоя.