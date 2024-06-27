Часть одного из районов Ташкента на 10 часов оставят без газа

По информации «Худудгаз пойтахт», с 09:00 до 19:00 топлива не будет в махалле «Хасанбой» по улице Базарова.
Отключение затронет 500 частных домохозяйств и пять оптовых потребителей.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня, 27 июня, из-за ремонтных работ будет прекращена подача природного газа для части Юнусабадского района столицы, передает корреспондент Podrobno.uz.
По информации «Худудгаз пойтахт», с 09:00 до 19:00 топлива не будет в махалле «Хасанбой» по улице Базарова.
Отключение затронет 500 частных домохозяйств и пять оптовых потребителей.