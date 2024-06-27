Ричмонд
+25°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Часть одного из районов Ташкента на 10 часов оставят без газа

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня, 27 июня, из-за ремонтных работ будет прекращена подача природного газа для части Юнусабадского района столицы, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По информации «Худудгаз пойтахт», с 09:00 до 19:00 топлива не будет в махалле «Хасанбой» по улице Базарова.

Отключение затронет 500 частных домохозяйств и пять оптовых потребителей.

ЖКХ