В выходные в Татарстане осадков не ожидается

В воскресенье днем воздух прогреется до +22..+27 градусов, ночью минимальная температура воздуха достигнет отметки +8..+13. Ветер северо-западный и западный 6−11 м/с, местами с порывами до 14 м/с. Сегодня днем в Казани облачно, но с прояснениями. Осадков также не ожидается. Днем температура воздуха прогреется до +22..+24 градусов, ветер северо-восточный и северный 6−11 м/с, с порывами 15−18 м/с.