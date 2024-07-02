В Перми фасад гостиницы на улице Окулова сохранит облик бывшего здания ВКИУ

Пермский военный институт ракетных войск (Высшее военное командно-инженерное училище — ПВВКИУ) расформировали в 2003 году, с тех пор его казарма стояла бесхозной и пустовала. Более 10 лет назад на его фасаде появились огромное графффити античных богов, а на плаце — 3D-рисунки.