В Перми фасад гостиницы на улице Окулова сохранит облик бывшего здания ВКИУ

В Перми 10 июня начались работы по строительству четырехзвездной гостиницы «Азимут» на ул. Окулова, 4. Пятиэтажный отель разместят в бывшем здании ВКИУ. В конце января 2024 года проект строительства гостиницы получил положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». Ранее ряд пермских СМИ разместили информацию, что начался снос здания.
Генеральный подрядчик строительства заверил, что узнаваемый лицевой фасад здания сохранят в соответствии с проектом. В бывшем здании ВКИУ предстоит демонтировать внутренние конструктивные элементы, сообщил «Бизнес-Класс». Подрядчик дополнительно обновит всю инженерную инфраструктуру здания.
Пермский военный институт ракетных войск (Высшее военное командно-инженерное училище — ПВВКИУ) расформировали в 2003 году, с тех пор его казарма стояла бесхозной и пустовала. Более 10 лет назад на его фасаде появились огромное графффити античных богов, а на плаце — 3D-рисунки.
В Перми началась реконструкция здания ВКИУ под гостиницу. Закончить работы по реконструкции подрядчику необходимо через два года и три месяца.