В Бердске рухнувший клен завалил два столба уличного освещения.

— Бердск: рухнувший клён повалил два столба уличного освещения в Бердске. Инцидент произошёл сегодня, 2 июля, в 7 часов утра во дворе дома № 1 по улице Кутузова. К счастью, никто из жителей и припаркованных автомобилей не пострадал, — говорится в сообщении ТГ-канала «АвтоБердск плюс».