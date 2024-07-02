В Бердске рухнувший клен завалил два столба уличного освещения.
Инцидент произошел сегодня утром, 2 июля. Кадрами с места произошедшего поделились пользователи соцсетей.
— Бердск: рухнувший клён повалил два столба уличного освещения в Бердске. Инцидент произошёл сегодня, 2 июля, в 7 часов утра во дворе дома № 1 по улице Кутузова. К счастью, никто из жителей и припаркованных автомобилей не пострадал, — говорится в сообщении ТГ-канала «АвтоБердск плюс».
Ранее «Прецедент» писал, что в Новосибирской области приставы конфисковали у мужчины автомобиль за пьяную езду. Цены на новые и подержанные автомобили уменьшились в Новосибирской области. В Новосибирской области после вмешательства прокуратуры в селе построили водозаборную скважину.
Александр ИЛЬИН.