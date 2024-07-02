Вместе с жарой в Челябинскую область возвращается режим «черного неба»

«В приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ», — говорят синоптики.
В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями с 19.00 2 июля до того же времени 4 июля в Челябинске, Сатке, Златоусте, Карабаше и Аше объявляется предупреждение о НМУ первой степени.
Предприятиям предписывается сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.
В среду на Южном Урале установится переменная облачность, 3 июля ночью на юге местами прошумят кратковременные дожди, возможны грозы, днем — преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах будут наблюдаться туманы. Ветер северной четверти: ночью 2−7 м/с, днем 4−9 м/с. Температура воздуха ночью плюс 10−15, днем — 24−29.
В Челябинске в ближайшие сутки без существенных осадков. Ветер северной четверти: ночью 2−7 м/с, днем в среду 4−9 м/с. Температура воздуха ночью плюс 13−15, днем завтра плюс 25−27 градусов.
Ночью 4 июля в регионе ожидается плюс 13−18, 5 июля — плюс 16−21, в низинах — до 12 градусов. Днем в четверг преимущественно без осадков, пятницу — местами кратковременные дожди, грозы, столбики термометров дотянутся до 27−32.