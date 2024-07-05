Мама четверняшек — о своих детях, семье и мечтах

Галина Минакина в феврале 2024 года родила королевских четверняшек — дочерей Любу и Таню и сыновей Лёню и Колю. В семье росли уже две девочки, и поэтому детей стало шестеро!
«Беру я на руки Любочку и думаю, ну какая рыбка, ну какая лапочка. Больше всех люблю Любочку, — пишет на своей странице в соцсети Галина Минакина. — Потом беру Танечку и думаю, ну какая хорошая, ну какая рыбка. Всё-таки больше всех Танечку люблю. Потом беру Колю, думаю, ну какой хороший, ну какой симпатяга. Больше всех Колечку люблю. Беру Лёню — и вы, конечно, догадываетесь, что он самый котёночек и самый сладкий».
Так кого же больше всех любит мама Галя?
«Одинаково! — Уверяет счастливая многодетная. — Каждого люблю! Сейчас старшие девочки в гостях у бабушки в Челябинске, и нам их очень не хватает».
«Вы планировали третьего малыша, а получилось, что родились сразу четыре?» — cпрашиваю маму шестерых.
«Нет, — улыбается Галина. — Мы думали о третьем ребенке, но позже. А тут внезапно беременность — и сразу четверо детей!».
Двоих надо убрать
36-летняя Галя Минакина, по мужу Николаева, челябинка, но сейчас живет в Костроме. Она закончила челябинскую гимназию, поступила в уральский творческий вуз. А потом ее, молодого перспективного преподавателя танцев, пригласили на работу в Кострому.
«Мы с Владимиром там и познакомились, — откровенничает Галина сейчас. — Наши рабочие места находились в одном здании, он музыкант, а я и преподавала, и сама выступала на сцене». Свадьбу Николаевы сыграли десять лет назад, родились две дочки.
Третья беременность стала сюрпризом. То, что Галина носит четверых малышей, выяснилось на первом же скрининге. Врачи заволновались и порекомендовали провести редукцию: оставить из четырех только два плода.
«Мы не прибегали к ЭКО, — говорит 36-летняя женщина. — Ни у меня, ни у супруга в роду даже двойни ни разу не было. Владимир меня поддержал, и мы приняли решение оставить всех детей. Ни о прерывании, ни о редукции не думали».
Галина наблюдалась под чутким контролем гинекологов Костромы. Прибегать к редукции она отказалась. Многоплодную беременную отправили на консультацию в столицу, в НИИ Кулакова. Столичные врачи тоже обозначили риски для мамы и малышей, связанные с многоплодной беременностью. Но Галина сердцем чувствовала, что спокойно доносит всех четверых, тем более, беременность проходила легко. Работала до 27 недель, потом легла на сохранение.
Два сына и две дочки появились на свет в перинатальном центре города Ярославль, где Галина наблюдалась и нашла врача-гинеколога по душе. Она доносила малышей до 32 недель. Можно было вынашивать и дальше, до большего срока, но подхватила ковид. Рисковать не стали — путем кесарева сечения на свет появились малыши весом от 1300 до 1700 граммов. Мальчики крупнее, девочки поменьше. Вес четверняшек не был критичным, дети сами задышали, но некоторое время они провели в реанимации на ИВЛ, а потом в отделении патологии новорожденных.
«Я стараюсь, чтобы молоко доставалось всем и сейчас, — откровенно рассказывает многодетная мама. — Сцеживаюсь, кормлю каждого. Но приходится, конечно, использовать и смеси: на четверых моего молока не хватит».
Имена крохам родители дали простые, хорошие, добрые, русские. Танечка, Коля, Леня, Любочка. Потому, говорит Галина, что решили, зачем что-то выдумывать, как-то пытаться сделать, чтоб они друг другу соответствовали.
«Сплю хотя бы полчасика»
С первых дней жизни четверня показывает характер. Сказать, что Галина занята круглые сутки — не сказать ничего. Супруги пытаются приучать малышей к режиму, но пока с этим сложно. Особенно сейчас, в жару, дети спят совсем мало. Поговорить с мамой Галей удалось совсем недолго: дремавший на балконе Коля открыл глаза и пронзительным криком потребовал немедленное присутствие мамы рядом. Вслед за ним проснулись сестры и брат. «Как вы успеваете с четверней и двумя старшими?» — этот вопрос перестал ставить Галину в тупик. Управиться с детьми, найти секунду, чтоб присесть и проглотить хоть кусок еды, поспать хоть недолго, — одной, без помощников, нереально.
Семье Николаевых помогают две приходящие на полдня няни и соцработник. Галина объясняет, договорились распределить именно так, чтобы весь день с ней рядом кто-то находился. Утром одна няня, потом соцработник, потом другая няня. Вечером помогает муж, и тогда ей удается подремать, хотя бы полчаса. Старшая дочь Люся помогает маме с папой с малышами. Средняя, Вера, а ей скоро три года, если видит, что младший братик или сестра куксится, бежит за родителями.
Спрашиваю, как же Галина успевает ходить в магазин и готовить еду. «Самое быстрое — делаю суп или что-то в духовке, — говорит многодетная мама. — Иногда кто-то из помощниц что-то сварит. Привыкаем».
Счастья!
В соцсетях Галины сотни, тысячи поздравлений и комментариев. Добрые слова летят со всей страны. Рождение четверых малышей отозвалось в сердцах людей, помимо добрых слов, Гале присылают и денежные переводы, предлагают свою помощь и детские игрушки.
Когда есть свободная минутка, Галина открывает свою страницу и выкладывает фотографии четырехмесячных крох. Чтобы получить новую порцию красоты и нежности, в ее блог ежедневно заходят тысячи посетителей. Большеглазые улыбчивые малыши получают сотни лайков и добрых слов, а мама благодарит знакомых и незнакомых за помощь и поддержку.
Власти Костромы прибавлению в виде четверых юных горожан, конечно, рады. Семье помогли оформить документы, разъяснили, на какие соцвыплаты и пособия семья может рассчитывать. Материальная помощь, конечно, тоже оказана. Сейчас все восемь человек живут в небольшой трехкомнатной квартире — метражом меньше 60 м². Конечно, тесновато. Расставить четыре кровати для малышей к имеющимся уже — и вся площадь уйдет. Пока крохи спят вместе на большой кровати старшей дочери.
Галина говорит, с появлением четверни просчитывались нормы жилой площади. Взяли во внимание все имеющиеся квартиры, к которым имеют отношение Галина и Владимир, так предписано законом. Например, Галя имеет долю в приватизированной квартире родителей в Челябинске. Жить там не планирует, но по документам часть жилплощади ее. И получилось, что Николаевы не могут быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Мечта Галины — свой большой дом, где будет много места, а дети смогут гулять во дворе. Когда-нибудь, уверена она, все получится.
Свое дальнейшее будущее Галина связывает с Костромой. Единственное, сожалеет, хотелось бы, чтоб малыши, как и она, учились в челябинской гимназии № 1. Кстати, директор учебного заведения Дамир Тимерханов в своем телеграм-канале поздравил выпускницу с рождением четверых малышей, назвав его «настоящим чудом», и перевел на счет малышей подарок от гимназии — сто тысяч рублей.
«Без обид и ссор»
Интересуюсь, как же Галине удается сохранить отношения с мужем, когда на него, честно говоря, не остается времени? Ведь не секрет, что с появлением детей мамы уделяют внимание им, устают, перестают разговаривать с супругом, предпочитая какой-то свободный момент провести в тишине. Минакина улыбается: она знает секрет семейного счастья!
«Нужно смотреть на жизнь, на мужа, на семью через чистое стекло, — говорит Галина. — Освободиться полностью от недопонимания ссор. Мы оба такие — можем поругаться, и тут же миримся. Не надо держать это в душе, запоминать, смотреть на супруга через призму обиды. Если с мужем будет все хорошо — и с детьми тоже сложится».