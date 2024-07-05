Мама четверняшек — о своих детях, семье и мечтах

С первых дней жизни четверня показывает характер. Сказать, что Галина занята круглые сутки — не сказать ничего. Супруги пытаются приучать малышей к режиму, но пока с этим сложно. Особенно сейчас, в жару, дети спят совсем мало. Поговорить с мамой Галей удалось совсем недолго: дремавший на балконе Коля открыл глаза и пронзительным криком потребовал немедленное присутствие мамы рядом. Вслед за ним проснулись сестры и брат. «Как вы успеваете с четверней и двумя старшими?» — этот вопрос перестал ставить Галину в тупик. Управиться с детьми, найти секунду, чтоб присесть и проглотить хоть кусок еды, поспать хоть недолго, — одной, без помощников, нереально.