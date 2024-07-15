Молдаванка Каролина Балан победила на конкурсе «Славянский базар» в Витебске

В Витебске завершился фестиваль «Славянский базар», финальный концерт-закрытие прошел в летнем амфитеатре в ночь с 14 на 15 июля 2024 года. Также жюри конкурса эстрадной песни «Витебск-2024» назвало обладателя гран-при и лауреатов.
Как пишет БелТА, гран-при завоевала молдаванка Каролина Балан. Обладателем первой премии стал представитель Казахстана Ерназар Жубан, вторую премию разделили между собой россиянка Екатерина Кузина и итальянка Марьям Танкреди. Третью премию также разделили двое: белорус Валерий Чучман и болгарка Невена Пейкова.
Специальная премия имени Владимира Мулявина за лучшее воплощение национальной темы и высокое исполнительское мастерство присуждена Thami MBATHA из ЮАР.
Ранее мы писали о том, что стали известны 10 самых высокооплачиваемых вакансий в Беларуси в июле 2024 года (здесь рассказываем про них).