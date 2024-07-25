Где в Минске купание ограничено, рассказали в санэпидслужбе

Речь идет о пляжах № 6 водохранилища Дрозды и № 4 водохранилища Криница.
Вместе с тем, по данным лабораторного контроля проб воды, выявлено превышение индикаторного микробиологического показателя безопасности на пляжах №№ 5, 7, 8 и 9 водохранилища Дрозды, пляжах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 водохранилища Цнянское, № 5 Заславского водохранилища.
На пляжах №№ 1, 2, 3, 4, 5 водохранилища Цнянское ограничивается купание детей, не ограничивается купание взрослых и занятия видами водного спорта.
На пляжах №№ 5, 7, 8, 9 водохранилища Дрозды, пляже № 6 водохранилища Цнянское, пляже № 5 Заславского водохранилища приостанавливается купание детей и взрослых. Занятия видами водного спорта не приостанавливаются до получения результатов повторных лабораторных исследований по данному показателю.