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Где в Минске купание ограничено, рассказали в санэпидслужбе

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На некоторых пляжах Минска отменили ограничения на купание детей. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минский городской центр гигиены и эпидемиологии.

Речь идет о пляжах № 6 водохранилища Дрозды и № 4 водохранилища Криница.

Вместе с тем, по данным лабораторного контроля проб воды, выявлено превышение индикаторного микробиологического показателя безопасности на пляжах №№ 5, 7, 8 и 9 водохранилища Дрозды, пляжах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 водохранилища Цнянское, № 5 Заславского водохранилища.

На пляжах №№ 1, 2, 3, 4, 5 водохранилища Цнянское ограничивается купание детей, не ограничивается купание взрослых и занятия видами водного спорта.

На пляжах №№ 5, 7, 8, 9 водохранилища Дрозды, пляже № 6 водохранилища Цнянское, пляже № 5 Заславского водохранилища приостанавливается купание детей и взрослых. Занятия видами водного спорта не приостанавливаются до получения результатов повторных лабораторных исследований по данному показателю.

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